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Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor - Son Dakika

Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor

01.07.2021 11:23
Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor, System.String[]

Valheim'ın mod oluşturma topluluğu, oyun için oldukça güzel modlar yayınladı.

Valheim'ın mod oluşturma topluluğu, oyun için oldukça güzel modlar yayınladı. Aşağıda oyuna ayılar ekleyen modların yanı sıra kilitlenebilir kapılar, hava gemileri, rün taşları, uyku tulumları ve daha fazlasını barındıran yeni bir mod var.

Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor
Valheim

Runestones Modu ile başlayalım. Bu mod, 102 rün ve bir büyü becerisi ile oyuna sihirli bir sistem ekler. Rünler, temel oyunu tamamlayan ve az kullanılan malzemelerden yararlanan bir yardımcı program sağlamak için yapılmıştır. Rünleri kullanmak için ayrıca bir asa (sadece 4 tahta) yapmanız gerekecek. Ardından, personelinizi ve kullanmak istediğiniz runeyi donatmanız gerekecek. ve bu kadar. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey büyünüzü yapmak için saldırı düğmesine basmak.

Player Enhancement, koşu hızı değiştiricisi, dayanıklılık değiştiricisi, atlama kuvveti, yüzme hızını içeren bir moddur. Oyunu oynama şeklinizi tamamen değiştirecek, böylece bir şans verebilirsiniz.

Aşağıdaki modlar oldukça basittir. , oyuna ayılar eklerken, , aynı anda birden fazla yardımcı öğeyi donatmanıza izin verir.

, üzerinde bir çatı olmadan yumurtlama noktanızı ayarlamanıza ve belirli koşullar altında üzerinde uyumanıza olanak tanır. Öte yandan, , kendi anahtarlarıyla kilitlenebilir kapılar oluşturmanıza olanak tanır.

Son olarak, Steamheim Hava Gemileri Modu, iki yeni hava gemisiyle Valheim'a biraz steampunk havası getiriyor.

Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor

oyunlar, Valheim, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor - Son Dakika


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