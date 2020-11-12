Vali Abdullah Erin'den engelliye akülü sandalye - Son Dakika

Vali Abdullah Erin'den engelliye akülü sandalye

12.11.2020 13:41
Vali Abdullah Erin'den engelliye akülü sandalye, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çarşıda karşılaştığı bedensel engellinin akülü sandalye talebini yerine getirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çarşıda karşılaştığı bedensel engellinin akülü sandalye talebini yerine getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, çarşı ziyareti sırasında doğuştan bedensel engelli Halil Körün ile karşılaştı ve onunla sohbet etti.

Sohbette Körün, anne ve babasının olmadığını, biri engelli iki kardeşiyle yaşadığını, ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını ancak ilerleyen yaşı nedeniyle artık koltuk değnekleriyle yürümekte zorlandığını anlatarak Vali Erin'den akülü sandalye talebinde bulundu.

Kısa sürede akülü sandalye talebini yerine getiren Erin, Valilik'te misafir ettiği Körün'e sandalyeyi teslim etti.

Akülü sandalyeye kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Körün, sandalyenin yaşamı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Çeşitli yerlere defalarca başvurmasına rağmen talebinin yerine getirilmediğini ancak Vali Erin'in sesini duyduğunu ifade eden Körün, "Çarşı ziyaretinde rastladığım Valimize durumumu aktardım. Sağolsun derdimi dinledi ve gerekeni yapacağını söyledi. Bugün de Valiliğe çağırarak akülü tekerlekli sandalyemi teslim etti. Çok mutluyum, Valimize teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Abdullah Erin'den engelliye akülü sandalye - Son Dakika


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