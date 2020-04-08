Son Dakika › Güncel › Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika
Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu
6 saat önce
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Akbıyık, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Cami inşaatında incelemelerde bulunarak, son durumu hakkında İl Müftüsü Faruk Gürbüz'den bilgi aldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı