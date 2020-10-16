Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor - Son Dakika

Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor

16.10.2020 12:15
Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor, System.String[]

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs cezaları ile ilgili vergi dairelerinin özel olarak talimatlandırıldığını ve tahsilatların başlayacağını açıkladı.

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs cezaları ile ilgili vergi dairelerinin özel olarak talimatlandırıldığını ve tahsilatların başlayacağını açıkladı. Vali Yazıcı, Antalya'da mart ayından bu yana 15 milyon TL'ye yakın ceza kesildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı uygulanan koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim, Antalya'da Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla Işıklar Caddesi'nde yapıldı.

EN ÇOK KEPEZ VE MURATPAŞAŞehrin en işlek caddelerinden biri olan Işıklar Caddesi'nde, polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, Vali Ersin Yazıcı esnafa alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Bir taksi durağını ziyaret eden Yazıcı, kentte en çok vaka görülen ilçelerin Kepez ve Muratpaşa olduğunu, özellikle bu iki ilçede kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.ANTALYA DÜŞÜŞE GEÇTİDenetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, denetimlerin her hafta rutin olarak yapıldığını belirterek, "Sürekli tüm ekiplerimizle, kovid vakalarımızın kontrol altına alınabilmesi, azaltılabilmesi adına şehrimizin her noktasında çalışıyoruz. Şükürler olsun ki Antalya'da eylül ayındaki yükselişten sonra tekrar düşüşe geçtik. İnşallah bu kötü durumdan, kovidden tüm dünya, ülkemiz yakın zamanda kurtulur. Aşıyla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede aşı ve ilaç bulunur, bu hastalıktan, bu dertten hep birlikte kurtuluruz" dedi.ANTALYALILARA TEŞEKKÜRAntalyalılar olarak sürecin iyi yönetildiğini dile getiren Ersin Yazıcı, şöyle devam etti: "Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama aynı hassasiyetle lütfen devam edelim. Henüz bitmedi. Arzu ediyoruz ve istiyoruz ki bir an önce bitsin ama hala devam ediyor. O yüzden mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Bugün gördüğünüz gibi caddede birçok işyerine uğradık, özellikle gıda maddesi satan işyerlerine teşekkür etmek istiyorum. Hepsinde gayet titiz bir şekilde çalışmalarını kendi gözlerimle de müşahede etmiş oldum. Aynı titizlikle tüm işyerlerimiz ve hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyorum."CEZALARIN TAHSİLATI BAŞLIYORBasit kurallara dikkat edilirse vaka sayılarının da azalacağını kaydeden Vali Yazıcı, dünya şehri Antalya'ya misafirlerin güven içinde gelmeye devam edeceğini söyledi. Vaka sayıları hakkında bilgi vermeyen Yazıcı, kurallara uymayanlara uygulanan cezalarla ilgili önemli açıklamada bulundu. Dün Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini anlatan Yazıcı, "Vergi dairesi müdürlüklerimiz tahsilatla ilgili özel olarak Ankara'dan talimatlandırıldı. Cezaya maruz kalanların tahsilatları yapılacak" dedi.CEZA TOPLAMI 15 MİLYON TLKimsenin ceza almasını istemediklerini ama ceza kesilenlerde tahsilatlara başlanılacağını ifade eden Yazıcı, "Sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çünkü kurallara uymamak, kurallara uyan insanları da üzüyor doğal olarak. Bizi de üzüyor. Lütfen herkes kurallara uysun, biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" diye konuştu.İZOLASYONA UYMA ORANI YÜKSELDİ

İhbar hattına da kurallara uymayanlarla ilgili ihbarlar geldiğini belirten Vali Yazıcı, "Bizim en çok önemsediğimiz pozitif vakalar ya da temaslı olup izolasyonda kalması gereken vakalar. İhbarlarımız arttıkça oradaki denetimlerde arttı ve izolasyona uyma oranımız giderek yükseldi. Tabi vaka sayılarımız eylül ayına göre düşünce, izolasyondaki sayıda düştü. Ama orada önemli olan ihbar hatlarının iyi çalışması. 1100 tane filyasyon ekibi var, takibi daha da kolaylaştırdı" dedi.


Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor

Ersin Yazıcı, Antalya, Vergi, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor - Son Dakika

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