Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası - Son Dakika

Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası

8 saat önce

BOLU'da, kendisini dönemin valisi Aydın Baruş olarak tanıtarak İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı 10 bin lira dolandıran M.Y., 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.

Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası, System.String[]

BOLU'da, kendisini dönemin valisi Aydın Baruş olarak tanıtarak İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı 10 bin lira dolandıran M.Y., 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ı arayan A.K., kendisini dönemin Valisi Aydın Baruş'un özel kalemi olarak tanıttı. A.K., Vali Baruş'un görüşme talebi olduğunu söyledi. Daha sonra A.K. telefonu yanında bulunan arkadaşı M.Y.'ye verdi. Kendisini Vali Aydın Baruş olarak tanıtan M.Y., İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'dan engellilere dağıtmak için alacakları akülü araçlar için para istedi. Bolu'nun hayırseveri merhum İzzet Baysal'ın yeğeni olan Ahmet Baysal ise, 4 akülü aracın bedeli olan 10 bin lirayı M.Y.'nin hesabına yatırdı. Olayın ardından herhangi bir gelişme olmayınca Ahmet Baysal dolandırıldığını anlayarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu Çorum'da oldukları belirlenen M.Y. ve A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K. ve M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.Y. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan M.Y., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen M.Y., "Ben kendimi vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. İşlemediğim bir suçu da kabul etmiyorum" dedi.

M.Y.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 320 lira para cezasına çarptırdı.


İzzet Baysal, Ahmet Baysal, Aydın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu
Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali adıyla, hayırseveri dolandıran sanığa hapis ve para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]