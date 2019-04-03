Son Dakika Haberleri: Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz Otizmli Çocukları Ağırladı

Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz Otizmli Çocukları Ağırladı

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, Manisa Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Raşide Konuk ve Otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı.

Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz Otizmli Çocukları Ağırladı, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, Manisa Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Raşide Konuk ve Otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı.

Dernek Başkanları Arife Güngör ve Raşide Konuk Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz de 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla kendilerini ziyaret dernek yöneticileri ve çocuklara teşekkür ederek, onlar bizim her şeyimiz onların yanında olmak, onlarla olmak bizi son derece mutlu ediyor, onların yüzünün gülmesi bizim için çok değerli şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz çocuklara hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:23 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
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