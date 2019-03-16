Son Dakika Haberleri: Vali Ahmet Hamdi Nayir'den Osb Ziyareti

Vali Ahmet Hamdi Nayir'den Osb Ziyareti

26 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'den Osb Ziyareti, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikanın yönetim kurulu başkanı Muzaffer Güneş'ten bilgi alan Vali Nayir, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Güneş, Vali Nayir'e teşekkürlerini ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Sakarya, Söğütlü, Ahmet Hamdi Nayir, Güncel
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