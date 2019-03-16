Vali Ahmet Hamdi Nayir'den Osb Ziyareti
26 dakika önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Söğütlü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Söğütlü
ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikayı ziyaret etti.
Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikanın yönetim kurulu başkanı Muzaffer Güneş
'ten bilgi alan Vali Nayir, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.
Güneş, Vali Nayir'e teşekkürlerini ileterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Söğütlü Kaymakamı Esengül
Korkmaz Çiçekli
de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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