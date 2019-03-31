Vali Ahmet Hamdi Nayir Oyunu Kullandı
20 dakika önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı.
31 Mart Mahalli İdari Genel seçimlerinde oy kulanma işlemleri başladı. Sakaryaya da Vali Ahmet Hamdi Nayir
ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı. 15 Temmuz Camili
Mahallesinde bulunan Sait Faik Abasıyanık
ortaokulunda 2255 Numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Nayir görevlilere kolaylıklar diledi. Vali Nayir oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Evet oyumuzu kullandık İl genelinde bütün sandıklarımız problemsiz olarak açıldı. 710 bin'i aşkın seçmenimiz 2 bin 300 civarında sandığımızda bugün oy kullanıyorlar. İnşallah kazasız ve belasız Sakaryamıza yakışır bir tarzda bu sınavı da atlatmış olacağız. Ben şimdiden hem ilimize hem de ülkemize bu seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görev alan bütün arkadaşlarımıza içeride de teşekkür ettik" diye konuştu. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:57 Kaynak: İHA
Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı
Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı