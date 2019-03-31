Son Dakika Haberleri: Vali Ahmet Hamdi Nayir Oyunu Kullandı

Vali Ahmet Hamdi Nayir Oyunu Kullandı

20 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı.

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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdari Genel seçimlerinde oy kulanma işlemleri başladı. Sakaryaya da Vali Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir oyunu kullandı. 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan Sait Faik Abasıyanık ortaokulunda 2255 Numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Nayir görevlilere kolaylıklar diledi. Vali Nayir oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Evet oyumuzu kullandık İl genelinde bütün sandıklarımız problemsiz olarak açıldı. 710 bin'i aşkın seçmenimiz 2 bin 300 civarında sandığımızda bugün oy kullanıyorlar. İnşallah kazasız ve belasız Sakaryamıza yakışır bir tarzda bu sınavı da atlatmış olacağız. Ben şimdiden hem ilimize hem de ülkemize bu seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görev alan bütün arkadaşlarımıza içeride de teşekkür ettik" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Sakarya, Ahmet Hamdi Nayir, Güncel
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