Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten koronavirüs uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz ya da hasta olmamız gerekmiyor." dedi.

Vali Ümit, Valilik önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bolu'da vakaların halen görülmeye devam ettiğini belirten Ümit, "İlimizdeki koronavirüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla yayılmaya devam ediyor. Onun için anket yaptık. Gerekli araştırmaları yaptık. Bu anket ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yaptık. Değerlendirmeleri dün gerçekleşen koordinasyon toplantısında anlattık. Dün amirlerle toplantı yaptık. Bugün tüm görevlilerle birlikte yeniden toplantı yapacağız. Gerekli izahatları yapıp, olayın ehemmiyetini anlatacağız." diye konuştu.

Ümit, herkesin bu virüsün önemini anlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz ya da hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli ve ciddi. Biz maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere devletin aldığı kurallara uymaya devam etmek zorundayız. Bu illet ülkeyi terk etti denilinceye kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor"

Okullarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim itibarıyla daha fazla sınıfa yayılacağını anımsatan Ümit, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi okullarımız da genişletilerek açılmaya devam ediyor. 12 Ekim itibarıyla bazı sınıflar da yüz yüze eğitime tabi tutulacak. Öğrencilerimizin bir an önce eğitime başlaması ve hayatımızın normale dönmesi için bu virüsü mutlaka kontrol altına almamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor. Bu yayılmanın önüne geçebilmek için vatandaş bağlamında hep birlikte kurallara uyacağız ama denetimciler de denetimlerini tam yapacak."

Vali Ümit, virüsün en çok sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda yayıldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Başta nikahlar olmak üzere, 'illa oyun oynayalım, sıkı fıkı olalım' şeklinde yaklaşımlar doğru değil. Önce hayat lazım. Hayattan sonra nikahlar olur. Hayattan sonra hayatın güzellikleri yaşanır. Bunu söylemeye gerek yok. En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmamız lazım. Aile ziyaretlerini kastediyorum başta. Ailelerin birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurması gerekiyor. Telefonla konuşalım. Birbirimiz için dua edelim ama bir araya gelmemeye devam edelim. Uzaktan görüşelim. Ziyaretleri mutlaka kesmemiz gerekiyor. Ondan sonra nikahlar geliyor. Nikahları biraz daha kontrol altına aldıktan sonra nikahtan kaynaklı bulaşılar ikinci sıraya düştü ama neticede ikisi de yüksek. Başka sebepler de var. Hep birlikte kurallara uymak zorundayız."

Salgının yayılma hızının kontrol altına alınamaması durumunda daha ağır tedbirlerin uygulanabileceğine işaret eden Ümit, şöyle konuştu:

"Yayılma hızı kontrol altına alınmazsa kesinlikle daha ağır tedbirler gelebilir ama toplumsal hayat, devlet hayatı devam ediyor. Bunlar etkilenmeyecek şekilde tedbirler alınmaya devam ediyor. Önce sağlık diyoruz. Eğer sağlık gerektiriyorsa daha ağır tedbirler alınacaktır."