Vali Ahmet Ümit'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşal Rütbesi"nin verildiğini anımsatan Ümit, bu günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunun yaşandığını kaydetti.

Gaziliğin, şanlı Türk tarihi boyunca "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düsturuyla istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen "Gaza" ruhunun ifadesi bir unvan olduğunu aktaran Ümit, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman gazilerimiz, 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal savaşlarında vatanına sahip çıkarken, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye karar vermiş yiğitlik abideleridir. Huzur ve güven içinde özgürce yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatırken, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi toplumsal hayatımızda her zaman baş tacı ederek, layık oldukları saygı ve sevgiyi sunmak en önemli görevlerimizdir."

Ümit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü uğruna terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını ortaya koyan şanlı gazileri şükran ve minnetle yad ettiğini belirtti.