Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyı, hurda malzemelerden drone yapan genci ziyaret etti
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Vali Akbıyı, hurda malzemelerden drone yapan genci ziyaret etti

50 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde hurda malzemelerle drone tasarlayan gence ziyaret etti.

Vali Akbıyı, hurda malzemelerden drone yapan genci ziyaret etti, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde hurda malzemelerle drone tasarlayan gence ziyaret etti.


Vali Akbıyık, beraberinde Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesinde kendi imkanlarıyla 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tümer'i ziyaret etti. Başarılı gencin evini ziyaret eden Vali Akbıyık, aile fertleri ile sohbet edip tasarlanan droneyi inceledi. Tümer'den drone hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak yetenekli gençle konuşturdu. Bakan Soylu ile telefonda görüşen Tümer, çalışmaları için destek sözü aldı.


Tümer'i TEKNOFEST'e göndereceklerini söyleyen Vali Akbıyık, yetenekli gence maddi manevi her türlü desteği vereceklerini belirtti. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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