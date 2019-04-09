Vali Akbıyık, 2 Bin 500 Rakımdaki Kayak Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımdaki kayak merkezinde yapımı devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımdaki kayak merkezinde yapımı devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.



Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile il merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı devam eden dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. - HAKKARİ

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