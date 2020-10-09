Vali Akbıyık, 5 yıldız konforundaki yeni öğretmen evininde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, il merkezinde hizmet vermeye başlayan 5 yıldızlı otel konforundaki modern Öğretmenevi binasında incelmelerde bulundu.

Vali Akbıyık, il merkezinde yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan 7 katlı ve 152 yataklı öğretmenevi binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, 12'si suit odadan oluşan 152 yataklı, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamı bulunan ve 5 yıldızlı bir oteli aratmayan modern öğretmenevi binasının Hakkari'ye hayırlı olmasını diledi. Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'da eşlik etti. - HAKKARİ