Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'a "Hakkâri Doğa Sporları Rotaları" Kitabı Takdim Edildi

Vali Akbıyık'a "Hakkâri Doğa Sporları Rotaları" Kitabı Takdim Edildi

15 dakika önce

Hakkari Üniversitesi öğretim görevlilerinden Emin Yıldırım ve Murat Adıyaman, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a
Hakkari Üniversitesi öğretim görevlilerinden Emin Yıldırım ve Murat Adıyaman, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yıldırım ve Adıyaman, Hakkari Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen "Görürsen Her Yer Güzel" projesi kapsamında basılan Hakkari Doğa Sporları Rotaları kitabını Vali Akbıyık'a takdim ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

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