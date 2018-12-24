Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'a Ziyaretler

Vali Akbıyık'a Ziyaretler

48 dakika önce

Yüksekova Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Şükrü Tunç ile dernek üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a Ziyaretler, System.String[]
Yüksekova Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Şükrü Tunç ile dernek üyeleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Tunç ve beraberindeki muhtarlar, Akbıyık'a başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:56 Kaynak: AA

Merkez, Yüksekova, Güncel
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