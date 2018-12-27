Vali Akbıyık'a Ziyaretler
1 saat önce
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdurrahman Pınar ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Yüksekova
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdurrahman Pınar
ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari
Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Pınar ve beraberindeki üyeler, makamında ziyaret ettikleri Akbıyık'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, konuklarıyla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: AA
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