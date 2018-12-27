Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'a Ziyaretler

Vali Akbıyık'a Ziyaretler

1 saat önce

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdurrahman Pınar ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a Ziyaretler, System.String[]
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdurrahman Pınar ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Pınar ve beraberindeki üyeler, makamında ziyaret ettikleri Akbıyık'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, konuklarıyla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Pınar, Güncel
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