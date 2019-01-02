Vali Akbıyık'a Ziyaretler
10 dakika önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin
, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Akbıyık, makamında kabul ettiği Keskin ile bir süre görüştü.
Keskin de Vali Akbıyık'a görevinde başarı temennisinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:55 Kaynak: AA
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