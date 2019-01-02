Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'a Ziyaretler

Vali Akbıyık'a Ziyaretler

10 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a Ziyaretler, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Akbıyık, makamında kabul ettiği Keskin ile bir süre görüştü.

Keskin de Vali Akbıyık'a görevinde başarı temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Hakkari, Türkiye, Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı

Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:05:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'a Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]