Vali Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını inceledi - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını inceledi

28.06.2022 16:30
Vali Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunduTeknik personelden kurum binasıyla ilgili bilgi alan Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının Hakkarililere ve görev...

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu

Teknik personelden kurum binasıyla ilgili bilgi alan Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının Hakkarililere ve görev yapacak çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akbıyık'a incelemelerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar ve firma personeli eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını inceledi - Son Dakika

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