Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'an 10 Ocak İdareciler Günü Mesajı

Vali Akbıyık'an 10 Ocak İdareciler Günü Mesajı

9 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'an 10 Ocak İdareciler Günü Mesajı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajında, "10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantı başlangıç kabul edilerek, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulu'nda 10 Ocak tarihi, 'İdareciler Günü' olarak kabul edilmiştir. Mülki İdare Amirleri; ülkemizin her köşesinde, toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laik ve sosyal hukuk devletinin bekası adına, kendilerine düşen vazifenin farkında olarak, önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar. Devlet ve hükümet politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinin vatandaşların memnuniyetini dikkate alan bir anlayışla sunulmasında şüphesiz en önemli sorumluluğu idarecilerimiz üstlenmektedir. Mülki idare amirlerimiz, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedirler. İdareciler olarak vatandaşla devlet arasındaki kaynaşmayı daha güçlü hale getirmek için gayretli, fedakar ve üretken olmak büyük önem arz etmektedir. İnanıyorum ki sorumluluk bilinci gelişmiş idarecilerimizin çalışmaları sayesinde ülkemiz daha aydınlık yarınlara ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; son derece zorlu ve özel bir bölgede bulunan ilimizde devletimizi temsil etme, vatandaşımıza hizmet verme noktasında büyük fedakarlık ve çalışma azmiyle görev yapan çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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