Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

(HAKKARİ)Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi olarak halkın huzur ve mutluluğu için her türlü hizmeti yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Bulak Mahallesi 1030 Nolu Sokakta belediye ekipleri tarafından yapılan beton döküm çalışmalarını yerinde denetledi. Burada çalışmaları denetleyen Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi olarak halkın huzur ve mutluluğu için her türlü hizmeti yapmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Cadde ve sokaklarımızda asfalt ve sıkıştırılmış beton yapıyoruz. Geçen yıl bu betonu denemiştik. Üzerinde bir kış geçti bozulmadı. İnşallah bu senede sokak aralarını beton yapacağız. Ayrıca 9 kilometre civarında asfaltımız var. Tabi bu çalışmanın yanında Mir Kalesi, Zap projesi, Gülazüryah projesi, yine şehir içindeki durak projemiz. Cadde giydirme, bizim 2020-2023 değişim ve dönüşüm projesi çerçevesinde 25 civarında projemiz devam ediyor. İnşallah Hakkari daha yaşanabilir daha güzel bir şehir olacak" dedi.