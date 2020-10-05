Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

- Vali Akbıyık, asfalt çalışmalarını denetledi

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bulak Mahallesi Altay Caddesinde yapılan bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili kurum amirleri ile çalışmaları denetledi.

Caddeyi dolaşan Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Balkonda bekleyen ailelerle sohbet eden Vali Akbıyık, çalışmalardan memnun olup olmadıklarını sordu. Aileler ise çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, evlerinin önüne ilk defa asfaltlandığını belirterek kendisine teşekkür ettiler. Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Akbıyık, 2020-2023 'Değişim Dönüşüm 'projesi çerçevesinde 25 tane proje gerçekleştirildiklerini ifade etti. Vali Akbıyık, "Bu projelerin içerisinde doğalgazdan katı atık tesisine kadar, sanat sokağından, asfaltlara, içme suyu ve atık suyla ilgili şehrin daha yaşanabilir ve daha güzel bir hal alabilmesi için yapılan projelerdir.' Asfalt ve şehir için yollar bu projelerden bunlardan bir tanesi. Bizim hedefimiz yıl yılda 40 kilometre yol yapmaktı. Bir yılda şuan 15 ile 20 kilometreyi bulduk. Beton yollarla beraber. İnşallah bu Ekim ayı sonunda da bu sene programladığımız 12 kilometreyi bitireceği. Hakkari'miz her anlamada yolları ile içme suyu ile çevresi ile doğalgazı ile daha nezih ve daha temiz bir yaşanabilir bir hayata kavuşacaktır" dedi.