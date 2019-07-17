Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti

3 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Polis Gücü Spor Kulübünün karate branşında üst kuşağa geçmeye hak kazanan sporculara sertifika ve kuşaklarını verdi.

Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Polis Gücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün karate branşında üst kuşağa geçmeye hak kazanan sporculara sertifika ve kuşaklarını verdi.
Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kulüp Başkanı ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, kuşak sınavında başarılı olan öğrenciler ile antrenörleri makamında kabul etti.
Sporcularla bir süre sohbet eden Akbıyık, Polis Gücü Spor Kulübünün, kentte sporun gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.
Birçok branşta açılan kurslarda şampiyon sporcuların yetiştirildiğini belirten Akbıyık, "Türkiye ve Dünya Şampiyonu olan çocuklarımız var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Kulüpte görev yapan arkadaşlarımıza da başarılar dileriz. Hakkari her şeyin en güzeline layık. İnşallah her alanda olduğu gibi sporda da hak ettiği yere Hakkarili çocukların sayesinde kavuşacaktır." diye konuştu.
Akbıyık, sertifika ve kuşaklarını verdiği 12 sporcuya, spor malzemeleri hediye etti.
Hakkari, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torbacılara yönelik yapılan operasyonda Polis, karpuz ve kavunların arasında uyuşturucu aradı Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya kilit Siirt'ten korkunç görüntüler! Önce yumrukladı, sonra arabayla üzerinden geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, başarılı sporcuları kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]