Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi

22.04.2022 22:38
Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeliyle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeliyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, öğretmenevinde düzenlenen iftar programında personelle bir araya geldi.

Akbıyık, personelle sohbet ederek, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti,

Programa, vali yardımcıları ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.

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Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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