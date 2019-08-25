Son Dakika Haberleri: Vali akbıyık, bıçaklı saldırıda yaralanan polis müdürünü ziyaret etti
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Vali akbıyık, bıçaklı saldırıda yaralanan polis müdürünü ziyaret etti

39 dakika önce

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da, uyuşturucu hap kullanan kadının bıçaklı saldırısında yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali akbıyık, bıçaklı saldırıda yaralanan polis müdürünü ziyaret etti, System.String[]

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da, uyuşturucu hap kullanan kadının bıçaklı saldırısında yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay, dün Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen kadın, elindeki bıçakla park halindeki araçlara zarar verirken görüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını durdurup, bıçağı almaya çalıştı; ancak başaramadı. Bu sırada olay yerinde bulunan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, kadına müdahele etmek istedi. Acar'a direnen kadın, bıçağı rastgele sallamaya başladı. Kadın, daha sonra elinden alınmak istenen bıçağı Acar'ın karnına sapladı. Bunun üzerine kadını durdurmaya çalışan çevredeki bazı polis memurları da bıçak darbeleriyle hafif yaralandı. Kanlar içinde kalan Acar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünivetisinde tedaviye alınan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve olaya müdahale ederken hafif yaralanan polis memurlarını  ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, hastane yetkililerinden polis memurlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Fatih Acar, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:56 Kaynak: DHA
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