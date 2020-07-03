Vali Akbıyık: "Bu tesisler Hakkari'ye çok yakışacak" - Son Dakika

Vali Akbıyık: "Bu tesisler Hakkari'ye çok yakışacak"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi ile Seyir Tepesi inşaat sahasında denetlemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi ile Seyir Tepesi inşaat sahasında denetlemelerde bulundu.

Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor


Vali Akbıyık, Hakkari- Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında yapılmakta olan Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesini yerinde denetlediklerini söyledi. Tesisin bitirilmesiyle birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda bahçesi, spor alanları, eğlence yerleri, çocuk parkları ve seyir tepesiyle Hakkarilinin nefes alacağı bir yer olacağını ifade eden Vali Akbıyık, "Zap Vadisi üzerinde köprü ve teraslar yapılacak. Ayrıca vadinin iki tarafında da restoran ve kafe olacak. Hakkarili vatandaşlarımızın boş zamanlarında nefes alacakları, vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Hakkari için önemli ve güzel bir projedir. Bu tesisler Hakkari'ye çok yakışacak. Hakkari'mize hayırlı olur" dedi.


Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, daha sonrada il özel idaresi tarafından Hakkari- Van karayolundaki Seyir Tepe'de yapılan sosyal tesis çalışmalarını da yerinde denetledi. - HAKKARİ

Zap Vadisi, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık: 'Bu tesisler Hakkari'ye çok yakışacak' - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Avukatlar yasak dinlemedi! Meclis'e yürümek isteyen baro başkanları barikata takıldı
16:09
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akbıyık: "Bu tesisler Hakkari'ye çok yakışacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]