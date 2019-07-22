Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık Çankırılı öğrencileri kabul etti
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Vali Akbıyık Çankırılı öğrencileri kabul etti

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Çankırı'dan gelen 37 öğrenciyi kabul etti.

Vali Akbıyık Çankırılı öğrencileri kabul etti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Çankırı'dan gelen 37 öğrenciyi kabul etti.
Öğrenci ve öğretmenleriyle valilik salonunda bir araya gelen Akbıyık, projenin öğrencilere önemli katkılar sağladığını söyledi.
Hakkari'den de değişik illere öğrenci gönderildiğini belirten Akbıyık, "Genel anlamda bölgeleri tanıma, oradakilerle tanışma, kültürlerini öğrenme, folkloru, müziği, farklı bölgelerdeki coğrafyayı bilme adına güzel bir proje. Daha önce de öğrencilerimiz geldi. Bütün Anadolu'yu Hakkari'de ağırlayacağız." diye konuştu.
Valilik olarak her çocuğa bir kitap verdiklerini aktaran Akbıyık, "Tabi bir kitap okumakla bitmiyor, bir kişiye de okutmanız gerekiyor. Bir kitap bir insan. İnsan kitap kadar, kitap insan kadar değerlidir." ifadesini kullandı
Çankırı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:53 Kaynak: AA
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