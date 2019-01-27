Vali Akbıyık, Çocukların Sevincine Ortak Oldu
50 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediye tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında hizmete açılan oyun merkezini ziyaret etti.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, belediye tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm
Programı" kapsamında hizmete açılan oyun merkezini ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, eşi Sevim Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
ile oyun merkezini ziyaret eden Akbıyık, çocukların oyun sevincine ortak oldu.
Buraya gelen ailelerle sohbet eden Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklarla oyun oynadı, onlara kitap hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:50 Kaynak: AA
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