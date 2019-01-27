Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Vali Akbıyık, Çocukların Sevincine Ortak Oldu

50 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediye tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında hizmete açılan oyun merkezini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Çocukların Sevincine Ortak Oldu, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediye tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında hizmete açılan oyun merkezini ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, eşi Sevim Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile oyun merkezini ziyaret eden Akbıyık, çocukların oyun sevincine ortak oldu.

Buraya gelen ailelerle sohbet eden Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklarla oyun oynadı, onlara kitap hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:50 Kaynak: AA

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