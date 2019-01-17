Vali Akbıyık, Çocuklarla "Karagöz ve Hacivat" Oyununu İzledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla "Karagöz ve Hacivat" gölge oyununu izledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla "Karagöz ve Hacivat" gölge oyununu izledi.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden gölge oyunu sanatçısı Mehmet Melih Salcan, Karagöz ve Hacivat'ı sahneledi.



Salcan, öğrencilere Karagöz ve Hacivat hakkında bilgi vererek, Hacivat ile Karagöz'ün milli değerler olduğunu anlattı.



Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığı etkinlik iki gün sürdü.



Çocuklarla oyunu izleyen Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, oyunun çocuklara karne hediyesi olduğunu söyledi.



Yarıyıl tatilinde her öğrencinin kitap okuması gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, "Hakkari'ye kadar gelip sizleri eğlendiren, Türk gölge oyununu günümüzde de yaşatan ve bizlerin de keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Biz sizlerin en iyi şekilde yetişmesini, mutlu ve başarılı olmanızı istiyoruz. Bunun için de birçok proje ve faaliyetler yapıyoruz. Tek amacımız sizlerin daha iyi yetişmesi" diye konuştu.



Oyunu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğrenciler de izledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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