Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık "Damla Projesi" gönüllülerini kabul etti
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Vali Akbıyık "Damla Projesi" gönüllülerini kabul etti

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen 5'i yabancı uyruklu 43 üniversite öğrencisini kabul etti.

Vali Akbıyık
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen 5'i yabancı uyruklu 43 üniversite öğrencisini kabul etti.
Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, Hakkari'nin doğal güzellikleriyle herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.
İnsanların Hakkari'de mutlu olduğunu ve huzur içinde yaşadığını vurgulayan Akbıyık, "Hakkari tarihi ve turistlik yerleri ile önemli bir ilimiz. Burada Buzul Gölleri, Cilo Sat dağları ve kış sporlarının yapıldığı yerler var." dedi.
Vali Akbıyık, ziyaretin sonunda öğrencilere hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi.
Öğrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Hakkari
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