Vali Akbıyık Engellilerin Maçını İzledi

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Türkiye
Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü ile Diyarbakır
Ortopedik Engelliler Spor Kulübünün maçını izledi.
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Reşit Güldal, Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin
ile vatandaşlar izledi. Maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübünü 57-14'lük skorla mağlup etti.
Maç sonunda sporcuların yanına gelen Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, sporcuları tebrik ederken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından Sümbül Engelliler Spor Kulübü oyuncularına eşofman takımı verildi.
Her iki spor kulübü oyuncularıyla çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Diyarbakırlı sporculara da üzerinde "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü" yazılı şapka ve atkı hediye edildi. - HAKKARİ