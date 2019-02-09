Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık Engellilerin Maçını İzledi

Vali Akbıyık Engellilerin Maçını İzledi

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübünün maçını izledi.

Vali Akbıyık Engellilerin Maçını İzledi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü ile Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübünün maçını izledi.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Reşit Güldal, Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ile vatandaşlar izledi. Maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübünü 57-14'lük skorla mağlup etti.

Maç sonunda sporcuların yanına gelen Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, sporcuları tebrik ederken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından Sümbül Engelliler Spor Kulübü oyuncularına eşofman takımı verildi.

Her iki spor kulübü oyuncularıyla çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Diyarbakırlı sporculara da üzerinde "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü" yazılı şapka ve atkı hediye edildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Diyarbakır, basketbol, Hakkari, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı Levante'de Forma Giyen Antonio Tono Garcia Tutuklandı

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık Engellilerin Maçını İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]