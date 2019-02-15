Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti
5 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.
Çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre görüşen Akbıyık, vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaretinde Vali Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin
Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi
Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor