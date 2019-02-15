Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.





Çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre görüşen Akbıyık, vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.



Ziyaretinde Vali Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti

Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor