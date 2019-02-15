Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti

Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti

5 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, esnafı ziyaret etti.


Çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre görüşen Akbıyık, vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinde Vali Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: AA

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