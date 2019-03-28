Vali Akbıyık Fotoğraf Kursuna Katılan Kursiyerlerin Sertifikalarını Verdi
27 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde Temel Fotoğraf Eğitimi Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını dağıttı.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Çukurca
ilçesinde Temel Fotoğraf Eğitimi Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını dağıttı.
Vali Akbıyık, Çukurca Kaymakamlığı ile Türkiye
Fotoğraf Vakfı tarafından 25-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen temel fotoğraf eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek aldıkları eğitim kapsamında çektikleri fotoğrafları inceleyen Vali Akbıyık, çekilen fotoğrafların çok beğendiğini ve Çukurca'dan fotoğrafçı veya gazeteci çıkacağına inandığını söyledi. Vali Akbıyık, 120 öğrenciye Temel Fotoğraf Eğitimi veren Türkiye Fotoğraf Vakfına üyelerine teşekkür ederek daha sonra öğrencilere sertifikalarını dağıttı.
Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri, Çukurca Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki kadın kursiyerler tarafından üretilen el sanatlarını yakından inceledi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:44 Kaynak: İHA
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