Vali Akbıyık, Futbol Sahasında İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol
Sahasında incelemelerde bulundu.
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Merzan Futbol Sahasına giden Vali Akbıyık, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken tribün ile ilgili incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı.
Vali Akbıyık, çatının onarılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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