Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Futbol Sahasında İncelemelerde Bulundu

Vali Akbıyık, Futbol Sahasında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Futbol Sahasında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar yağışı nedeniyle tribün çatısı çöken Merzan Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Merzan Futbol Sahasına giden Vali Akbıyık, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken tribün ile ilgili incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'dan bilgi aldı.

Vali Akbıyık, çatının onarılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Hakkari, Futbol, 3. Sayfa
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