Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Vali Akbıyık, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

49 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari Valiliği tarafından polisevinde tertiplenen öğle yemeğine Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk, Mustafa Pala ve İdris Koç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, ilde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Basın mensupları ve protokol üyelerinin kendilerini tek tek tanıtmasının ardından Vali Akbıyık, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Hakkari'de görev yapan gazetecilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi. Vali Akbıyık, "212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanan Çalışan Gazeteciler Günü'nün 58. yıldönümünü kutluyoruz. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Göreve başladığım günden beri gazetecilerin ilimizin tanıtımı için çok güzel haberler yaptığına tanık oldum. Güzel çalışmalar sergileyen basın emekçilerini kutluyorum" dedi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu da, ildeki gazetecilerin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, başarıların devamını dilediler.

Gazetecilerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, bundan sonraki aşamalarda da sık sık bir araya geleceklerini belirttiler.

Vali ve beraberindekiler, yemek sonrası polisevi önünde gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Hakkari, Güncel
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