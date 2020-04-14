Vali Akbıyık: "Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu" - Son Dakika
Son Dakika Yerel Vali Akbıyık: 'Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu' - Son Dakika

Vali Akbıyık: "Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu"

27 dakika önce

Vali Akbıyık: "Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de bulunan 10 vakanın taburcu olduğunu ve yeni taburcu olacakların da bulunduğunu söyledi.

Vali Akbıyık: " Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de bulunan 10 vakanın taburcu olduğunu ve yeni taburcu olacakların da bulunduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ilk olarak kent girişinde bulunan eski çöplük virajında yapılan seyir tepesini ziyaret etti. Vali Akyıbık ve Emniyet Müdürü Atanur, daha sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Çukurca- Şırnak karayolundaki Köprülü noktasında sağlık taraması yapan ekipleri de denetledi. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşlar burada ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçirildikten sonra girişlerine izin verildi.

Sağlık ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, yolcularla da görüşerek tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, şu anda Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde Çukurca ve Hakkari'ye giden kontrol noktasında sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolleri yerinde görüp denetlediklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari ilimizde korona virüs ile ilgili Hakkari- Van arası Yeni Köprü ile Hakkari-Şırnak girişinde ilimize gelen tüm araçlar kontrol ediliyor. Ateşler ölçülüyor, şikayetleri dinleniyor ve alınıp değerlendiriliyor. Hakkari'de maalesef konona virüs vakası var. İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın genelge ve emirleri doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı dışarı çıkmamaları konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Hakkari'de tüm marketlerimizin denetimi yapılıyor. Hakkari Belediyesi olmak üzere ilçelerimizdeki tüm belediyeler gerekli temizliği ve dezenfekte çalışmalarını günlük olarak yapıyorlar. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda her türlü önlemimizi alıyoruz. Asker, jandarma, polisi ve sağlık ekiplerimiz her türlü önlemi almış durumda. İnşallah Hakkari olarak bu korona virüs belasını en az zararla def edeceğiz. Hakkari sosyal mesafeye uyuyor. Havanın güzel olmasına rağmen sokakta çok fazla insan görmüyoruz. İnşallah bu bilinç biraz daha artacak. Hakkari'de bulunan 10 vaka taburcu oldu ve yeni taburcu olacaklar da var" dedi.

Vali Akbıyık, denetimlerin ardından Çukurca ilçesine geçerek Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret ettikten sonra Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Vali Akbıyık: Hakkari'de 10 kişi taburcu oldu

İdris Akbıyık, Hakkari, Çukurca, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 07:08 Kaynak: İHA

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