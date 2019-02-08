Vali Akbıyık: "Hakkari'de Aç ve Açıkta Aile Bırakmadık"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde dar gelirli 4 bin aileye 131 milyon, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde ise 4 bin aileye 47 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2018 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde dar gelirli 4 bin aileye 131 milyon, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde ise 4 bin aileye 47 milyon TL yardım yapıldığını söyledi.



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin toplam nüfusunun 286 bin 470 olduğunu belirterek, geçmiş yıla göre 10 bin nüfus artışı yaşandığını söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari merkez nüfusu 81 bin 444, Yüksekova ilçesi köyleri ile beraber 119 bin 760, Şemdinli ilçesi 45 bin, Derecik ilçesi 22 bin, Çukurca ilçesinde ise 17 bin nüfus bulunmaktadır. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardıma muhtaç ailelere yardım etmek için büyük bir gayret sarf ediyor" dedi.



2018 yılında Hakkari il genelinde dar gelirli alilere yönelik yapılan yardımlar hakkında da detaylı bilgiler veren Vali Akbıyık, "Ailelere ayni, nakdi, kömür, gıda, giyim, eğitim, sağlık, gebelik, engelli, yaşlı aylıkları, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker aileleri, muhtaç asker çocuğu, öksüz yetim yardımı, kronik hasta yardımı ve özel amaçlı yardımlar verilmektedir ve vatandaşın ne ihtiyacı varsa her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Kış çok sert geçiyor. 29 bin aileye 33 bin ton kömür yardımında bulunduk. Tüm Hakkari geneli il merkezi ve ilçelerde 4 bin aileye SYDV bünyesinde yaklaşık 131 milyon ayni ve nakdi yardımımız oldu. Bunun yanında birçok eğitim ve SODES projelerimiz var" diye konuştu.



SYDV dışında yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 4 bin aileye 47 milyon TL tutarında evde bakım, sosyal ekonomik destek, koruyucu aile destek ve doğum yardımları olmak üzere birçok yardımın yapıldığını söyleyen Vali Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunların yanı sıra valiliğimizin yardımlarıyla il milli eğitim müdürlüğü ve il emniyet müdürlüğü tarafından birçok eğitim ve sosyal yardımlar yapılıyor. Yine Hakkari merkez ve ilçelerimizde halk eğitim merkezi bünyesinde birçok hazırlama kurslarımız var ve bunların birçok ihtiyaçları ise SYDV tarafından çeşitli projelerle karşılanmaktadır."



Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sadece güvenlik değil, sosyal sorumluluk projelerinde de görevler ifa ettiğini anlatan Vali Akbıyık, "Kurmuş oldukları spor kulübünde yaklaşık 2 bin civarı lisanslı sporcumuz var. Yine müdürlüğümüzün icra ettiği birçok projeler var. Yine toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında valiliğimizin alt katında 'Kanka Polis Giyim' mağazası var. Burada binlerce vatandaşımıza giyim yardımı yapıyorlar. Ayrıca SYDV bünyesinde giyim merkezimiz var. Buradan da vatandaşlara giyim yardımı yapılıyor. Amacımız Hakkari'mizde aç ve açıkta bir insanın dahi kalmamasıdır" şeklinde konuştu.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ve beraberindeki ekibi, kar yağışı altında Gazi Mahallesi'nde ikamet eden dar gelirle Sevinç ailesini ziyaret ederek, sosyal destek yardımında bulundular. Yaklaşık 5 yıldır sosyal destek alan Sevinç ailesi, kendilerini aç ve açıkta bırakmayarak yardımda bulunan Hakkari Valiliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.



5 nüfuslu Gülay Sevinç, Müdür Kaya'ya kirada kaldığını belirterek, iki çocuğunun ise okula gittiğini söyledi. Anne Gülay Sevinç, "Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyor" dedi.



Müdür Kaya ise, Sevinç ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır ailenize sosyal destek sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Çocuğunuz yarıyıl tatilinde teşekkür belgesi aldı. Takdir belgesi getirmesi halinde tablet hediye edeceğiz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

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