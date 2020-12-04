Vali Akbıyık: "Hakkari'de büyük bir seferberlik var" - Son Dakika

Vali Akbıyık: "Hakkari'de büyük bir seferberlik var"

04.12.2020 09:21

Vali Akbıyık: "Hakkari'de büyük bir seferberlik var" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin her yerinde büyük bir seferberlik olduğunu ve güzel günlerin Hakkari'yi beklediğini söyledi.

Vali Akbıyık: " Hakkari'de büyük bir seferberlik var"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin her yerinde büyük bir seferberlik olduğunu ve güzel günlerin Hakkari'yi beklediğini söyledi.

Bağlar Mahallesi sanayi yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Abıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Hakkari'de bozuk olan tüm yolları yapmayı hedeflediklerini belirterek, "3 yıllık programımız 40 kilometreydi. Bu yıl 22 kilometresini bitirdik. İnşallah ara sokaklar da dahil hepsini yapacağız. Hakkari Belediyesi olarak toplu taşımadan çevreye, spordan kültüre her alanda güzel projelerimiz var. Hakkari'nin içme suyu problemini yaptığımız sondajlarla hal ediyoruz. Depin'de sosyal tesis alanı, su sporları, kamp ve tesis binamız yapılacak. Mergabütan Kayak Merkezi'nde otel çalışmaları devam ediyor. Kayak merkezinin pist uzunluğunu 3 bin 500'e çıkardık. Yeni bir kar makinesi aldık. Spor sahalarımızda türbin, soyunma odaları bitmek üzere, öğretmenevimiz bitti. Hakkari'nin her yerinde büyük bir seferberlik, her yer inşaat alanı. Hakkari halkı bu yapılanlarla altyapı ve üstyapıda, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha iyi hayat şartlara kavuşacak. İnşallah Hakkari halkı ile beraber 2020-2023 programımızı gerçekleştireceğiz. Daha güzel günleri göreceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık: Hakkari'de büyük bir seferberlik var
Vali Akbıyık: Hakkari'de büyük bir seferberlik var
Vali Akbıyık: Hakkari'de büyük bir seferberlik var
Vali Akbıyık: Hakkari'de büyük bir seferberlik var

Bağlar Mahallesi, Hakkari, Kayak, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık: 'Hakkari'de büyük bir seferberlik var' - Son Dakika


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