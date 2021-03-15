HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın - Son Dakika

HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın

15.03.2021 18:02

Vali Akbıyık: Hakkari hep mavi kategoride kalsınHAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki sağlık kurumlarını temsilcileri ile bir araya gelerek Tıp bayramını kutladı.

Vali Akbıyık: Hakkari hep mavi kategoride kalsın

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki sağlık kurumlarını temsilcileri ile bir araya gelerek Tıp bayramını kutladı. Etkinlikte konuşan Vali Akbıyık, "Hakkarimiz hep mavide kalsın. Özellikle Hakkari merkezde kalp merkezini açmış olmamız Hakkari için büyük bir gelişme. Artık hastanemiz 3'üncü basamak hastane olma yolunda ilerliyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında mavi kategori ile Türkiye'nin düşük riskli illeri arasında bulunan Hakkari'de sağlık çalışanları unutulmadı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık beraberindeki İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Kara, tarafından karşılanan Vali Akbıyık, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutladı.

Vali Akbıyık, sağlık çalışanlarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de koronavirüs ile mücadelede büyük fedakarlıkla çalıştığın belirterek, "Başta sağlık müdürümüz, başhekimimizi, ebe hemşirelerimizi tek tek tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın ekleri ile ilimizde birçok sağlık yatırımı devam ediyor. Derecik'te hastanemizi bitirdik. Yüksekova'da 75 yataklı hastanemiz devam ediyor ve yüzde 80'lerde. Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçemizde kadın doğum ve çocuk hastaneleri programa alındı. Bunun haricinde ilçelerimizde gerek araç gereç açısından gerekse de diğer açılardan en üst seviyede hastanelerimiz ve sağlık kurumlarımız hizmet veriyor. Özellikle Hakkari merkezde kalp merkezini açmış olmamız Hakkari için büyük bir gelişme ve artık hastanemiz 3'üncü basamak hastane olma yolunda ilerliyor" dedi.

HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın
HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın

Tıp Bayramı, 14 Mart, Hakkari, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası Otomobilin çarptığı çocuk, havada taklalar attı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak         
18:43
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu         
18:10
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu         
17:13
Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu         
16:33
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi         
15:02
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 18:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ Vali Akbıyık Hakkari hep mavi kategoride kalsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei