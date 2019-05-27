Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Hakkari İl Özel İdare çalışanları ile iftarda buluştu

Vali Akbıyık, Hakkari İl Özel İdare çalışanları ile iftarda buluştu

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresinde görevli personelle iftarda bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Hakkari İl Özel İdare çalışanları ile iftarda buluştu, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresinde görevli personelle iftarda bir araya geldi.

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen iftar programına Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Özel İdaresi personeli katıldı. Vali AKbıyık, İl Özel İdaresi çalışanlarıyla birlikte iftar yaparak bir süre sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Ramazan ayınız hayırlı olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Mübarek Ramazan ayını inşallah bitiriyoruz, son 10 güne girdik. Bugün de iftarımızı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin düzenlediği İl Özel İdaresi personelleriyle beraber yapıyoruz. Her gün toplumun farklı bir kesimine gitmeye çalıştık. Engellilerle, muhtarlarla, şehit aileleriyle, üs bölgelerindeki asker ve polisimizle, öğrencilerimizle toplumun her kesimine dokunmaya, ulaşmaya çalıştık. Bugün de köylerimizin altyapısında, yollarında, suyunda, çevresinde emeği geçen siz değerli personellerimizle birlikteyiz. Bizler mutluyuz, inşallah sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Önümüzde kısa bir yaz dönemi var. İnşallah büyük gayretle yollarımızı, sularımızı ve her türlü problemini gidereceğiz, daha iyi hizmet yapacağız. Hepinize afiyet olsun" dedi.

Ardından Türk İş Sendikası Hakkari İl Temsilcisi Murat Çatal ve Yol İş Sendikası Van 2 No'lu Şube Genel Sekreteri Mahmut Akdağ, Vali Akbıyık'a isminin kilim üzerine nakşedildiği isimlik hediye etti. İftar programının ardından Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:27 Kaynak: İHA
Sekreter, Cüneyt Epcim, Hakkari, Güncel
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