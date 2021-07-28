Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en büyük yatırımlarını alıyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

2021 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını ifade ederek, "Huzur ve güvenin hakim olduğu ilimizde yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yatırım konusunda her alanda büyük bir seferberlik var. İnşallah yatırımlarımız artarak devam edecek ve Hakkari daha da güzel olacak. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, Hakkari'de devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. - HAKKARİ