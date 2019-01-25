Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kursları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kursları ziyaret etti.

Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile giyim, nakış, el sanatları ve benzeri dallarda açılan kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet ederek yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 547 kursun açıldığını söyledi.

Bu kurslara çoğunluğu kadınlardan oluşan 6 binin üzerinde kursiyerin katıldığını anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerin bir kısmı hobi, bir kısmı meslek edinme, bir kısmı da gelir elde etmek amacıyla kurslarımıza katılıyor. Birinci hedefimiz, 'Hakkari'de eğitim' diyoruz, 'kitap' diyoruz. Tabi bu eğitim sadece örgün eğitimi, okullardaki eğitimi-öğretimi kapsamıyor. Burada yaşayan bütün insanlarımızın tamamını her anlamda arzu ettikleri eğitimi almalarını gerektiriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bu anlamda çok önemli bir görev yapıyor. İnşallah bundan sonra daha gelir getirici, istihdama dönük kursların olması için destek sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Yaşındaki Kız Çocuğu, Kardeşini Kurtarmak İçin Kendini Feda Etti Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü

Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:36:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]