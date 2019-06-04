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Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı

7 dakika önce

Vali Akbıyık, halkla bayramlaştıHAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Arefe akşamı halkın arasına girdi.

Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı
HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Arefe akşamı halkın arasına girdi. Vali halkın bayramını kutlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı. Kentin caddelerinde yürüyen Vali Akbıyık aşırı kalabalıktan yer yer zor anlar yaşadı.
Hakkari'de ilk ve tek olan kokoreççi Mehmet İpek ile çay içip bir süre sohbet eden Vali Akbıyık daha sonra Ramazan'nın son günü olan Arefe gecesine katıldı.
Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte İstanbul Taksim meydanını aratmayan görüntülerin yaşandığı Hakkari çarşı merkezinde vatandaşların Ramazan bayramını kutladı.
Gece geç saatlere kadar vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, kentin en büyük alışveriş merkezi ve kentin değişik noktalarındaki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara bol kazançlar diledi. İş yerlerine girerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çocuklara oyuncak hediye eden Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü S. Süleyman Dilberoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Çarşı merkezinde aşırı kalabalıktan yürümekten zorluk çeken Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kent merkezinde güçlükle ilerleyebildiler.
Hakkari'de göreve geldiği günden beri sürekli halkın içinde olun Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu yörede babacanlar lakabıyla herkes tarafından sevilip ve sayılıyor.
Taksim meydanını aratmayan cadde ve hınca hınca dolu olan mağazalarda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, arefe akşamı Hakkari sokaklarında dolaştıklarını söyledi.
Vali Akbıyık,"Burası İstiklal Caddesi değil, Hakkari'nin Bulvar Caddesi. Aşırı kalabalıktan dolayı yürüyemiyoruz. Vatandaşlarımız bayram alışverişinde. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde çok mutlu. Allah bu günleri bizlere aratmasın. Bu bolluk, bereket, muhabbet hep devam etsin. Buradan Hakkarili vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, herkese huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.
Vatandaşlar ise, kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'na teşekkür etti.
Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Taksim, Hakkari, Yerel
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