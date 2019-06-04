Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı

28 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, arefe akşamı halkın arasına girerek halkın bayramını kutlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı.

Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, arefe akşamı halkın arasına girerek halkın bayramını kutlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı. Kentin caddelerinde yürüyen Vali Akbıyık, aşırı kalabalıktan yer yer zor anlar yaşadı.

Hakkari'de ilk ve tek olan Konyalı kokoreççi Mehmet İpek ile çay içip bir süre sohbet eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık daha sonra Ramazan'ın son günü olan arefe gecesine katıldı. Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte İstanbul Taksim Meydanı'nı aratmayan görüntülerin yaşandığı Hakkari çarşı merkezinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gece geç saatlere kadar vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, kentin en büyük alışveriş merkezi (AHS) ve kentin değişik noktalarındaki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara bol kazançlar diledi. İş yerlerine girerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Akbıyık, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çocukları kucağına alarak oyuncak hediye eden Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü S. Süleyman Dilberoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çarşı merkezinde aşırı kalabalıktan yürümekten zorluk çeken Vali Akbıyık ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kent merkezinde güçlükle ilerleyebildiler.

Taksim Meydanı'nı artmayan cadde ve hınca hınca dolu olan mağazalarda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, arefe akşamı Hakkari sokaklarında dolaştıklarını söyledi.

Vali Akbıyık, "Burası İstiklal Caddesi değil, Hakkari'nin Bulvar Caddesi. Aşırı kalabalıktan dolayı yürüyemiyoruz. Vatandaşlarımız bayram alışverişinde. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde çok mutlu. Allah bu günleri bizlere aratmasın. Bu bolluk, bereket, muhabbet hep devam etsin. Buradan Hakkarili vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Vatandaşlar ise kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'na teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, halkla bayramlaştı, oyuncak dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]