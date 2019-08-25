Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören polisleri ziyaret etti
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Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören polisleri ziyaret etti

17 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbara gittiği sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yüksekova Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve polis memurlarını ziyaret etti.

Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören polisleri ziyaret etti, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbara gittiği sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yüksekova Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve polis memurlarını ziyaret etti.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde hırsızlık ihbarına gittiği sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ve hafif yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - HAKKARİ

Fatih Acar, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
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