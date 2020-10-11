Vali Akbıyık, havaalanı güvenlik binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi havaalanında yapılan güvenlik binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yapımı devam eden güvenlik, nizamiye, teknik merkez ve otogar bina inşaatları ile akaryakıt yerleşkesinde incelemelerde bulunarak İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı ve ilgililerden bilgi aldı.

12 Ağustos 2020 tarihinde yapımına başlanan ve 9 Aralık 2020'de bitirilmesi planlanan güvenlik binasının bodrum ve zemin kat ile birlikte 5 katılı olacağı belirtilirken; nizamiye, otogar ve teknik merkez binaları ile akaryakıt yerleşkesinin ise tek katli olacağı ifade edildi. - HAKKARİ