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Vali Akbıyık, hurda malzemelerden drone yapan genci kabul etti
6 saat önce
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde, kendi imkanlarıyla hurda malzemelerden drone yapan Bedran Tüner'i makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde, kendi imkanlarıyla hurda malzemelerden drone yapan Bedran Tüner'i makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Tüner'den yeni projeleri hakkında bilgi aldı.
Tüner, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'a teşekkür etti.
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