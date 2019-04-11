Vali Akbıyık: "İlin En Büyük Problem İşsizlik"

Vali Akbıyık: "İlin en büyük problem işsizlik"HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilin en büyük probleminin işsizlik olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık: "İlin en büyük problem işsizlik"



HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilin en büyük probleminin işsizlik olduğunu söyledi.

Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Bağlar Mahallesi'nde 150 öğrencisi bulunan TOBB Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, öğretmenler ve kursiyerler tarafından karşılandı. Doğalgaz kaynakçılık, dikiş-nakış, tekstil ve kuaförlük kurslarını gezen Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, öğrenci ve kursiyerlerle sohbet ederek atölyeler ve okul ile ilgili bilgi aldılar. Kilim atölyesinde kadınlarla bir araya gelen Vali Akbıyık, el emeği göz nuru kilimlerle yakından ilgilenerek bu alan ile ilgili çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Vali Akbıyık, Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, burada birçok kursun olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Burada doğalgaz tesisatçılığından tutun diğer bölümlerde Hakkari'nin yaşaması gereken kültürün en güzel simgesi kilimcilik kursu, dikiş-nakış ve tekstil ile ilgili birçok kursumuz var. Yüzde 90 üzeri ev kadınlarımız burada istihdama dönük meslek öğreniyorlar. İnşallah Hakkari'nin ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak canlanmasında gerek bu mesleki eğitim merkezi, gerek halk eğitim merkezi ve aile destek merkezindeki kurslarımız büyük katkı sağlayacak. Valilik olarak inşallah bunların hepsini destekleyeceğiz. Amacımız Hakkari'nin en büyük problemi olan işsizlik problemine bu vesileyle de olsa katkı sunabilmek. Şimdi ilk iş olarak kilimcilikle ilgili bir proje hazırlayacağız. Kilim kültürü geçmişten gelen Hakkari'nin kendine özgü kadınlarımızın el emeği göz nuru duygularını nakışta işledikleri Hakkari kilimini hem yaşatacağız hem tanıtacağız ve her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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