Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

Vali Akbıyık'ın Ziyaretleri

47 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Akbıyık, merkezdeki birimleri dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, burada hastalarla da sohbet etti.

Daha sonra Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Denizbank ve Garanti Bankasını ziyaret eden Akbıyık, banka müdürleri ile sohbet etti.

Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile baro başkanlığını ziyaret eden Akbıyık, Baro Başkanı Zeydin Kaya ve avukatlar ile sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, Akbıyık'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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