Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık İncelemelerde Bulundu

Vali Akbıyık İncelemelerde Bulundu

19 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ile İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ile İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi binasına geçen Akbıyık, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, binanın bitirilmesinin ardından olaylara daha hızlı ulaşılabileceğini söyledi.

Akbıyık, "Bugün çağrı merkezimizde incelemelerde bulunduk. Binamızda birtakım eksiklikler var, bunların da bitirilmesinin ardından burada sağlık, emniyet, orman ve diğer bütün birimlerin çağrı merkezi olacak. Bu vesile ile gerek hasta gerek güvenlikle ilgili olsun bütün acil durumlarda en hızlı şekilde ulaşabileceğiz. " dedi.

İş Geliştirme Merkezi binasında da incelemelerde bulunan Akbıyık, 5 bin metrekare alanda 34 dükkanlı sosyal tesis kurulduğunu ifade etti.

Merkezde kurulacak iş yerlerinin, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacağını vurgulayan Akbıyık, "Burası Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından finanse edildi. Valiliğimiz, Özel İdare ve Hakkari Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan bir proje. Tamamen faal duruma geçtiğinde ilimize ekonomik olarak canlılık katacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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