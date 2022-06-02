Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan 4 yaşındaki çocuğa tablet hediye etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 4 yaşındaki çocuğa tablet hediye etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Meydan Medresesi'nde düzenlenen etkinlikte Belinay Hira Gümüş, İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını ezbere okudu.

Akbıyık, yakından ilgilendiği küçük çocuğu tebrik ederek tablet hediye etti.